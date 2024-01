Vecchia Signora Juventinantus Women, Nilden verso la cessione: è in tribuna con la Roma in Supercoppa

Juventus Women, Nilden verso la cessione: è in tribuna con la Roma in Supercoppa. La laterale dovrebbe lasciare a gennaio

(inviato a Cremona) – Amanda Nilden sempre più lontana dalla Juventus Women. La svedese si accomoda in tribuna in occasione della Supercoppa con la Roma.

Come anticipato da JuventusNews24.com è in corso una trattativa per cederla al Tottenham nel mercato di gennaio. Anche la capitana Sara Gama non è a disposizione perché non al meglio fisicamente.

