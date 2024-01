Vecchia Signora Juventinantus Women, l’ex bianconera Duljan vola negli USA: i dettagli

Juventus Women, l’ex bianconera Duljan vola negli USA: i dettagli del trasferimento della nazionale svedese

Duljan, ex centrocampsita della Juventus Women, riparte dagli USA ad alcuni mesi di distanza dalla risoluzione del contratto con il club bianconero. E’ ufficiale il trasferimento della nazionale svedese all’Orlando Pride fino alla fine della stagione.

IL COMUNICATO – L’Orlando Pride ed Evelina Duljan hanno un contratto, ingaggiando il centrocampista svedese fino alla stagione 2024. Duljan si unisce al Pride dopo aver trascorso la scorsa stagione con la Juventus del campionato di Serie A in Italia.

Duljan si unisce al Pride dopo aver giocato in precedenza alla Juventus, dove ha collezionato 23 presenze con la prima squadra, aiutando la squadra a vincere la Coppa Italia nella stagione 2023. La 20enne ha giocato anche in diverse partite della squadra Under 19 durante la stagione. Prima di unirsi alla Juventus, Duljan ha iniziato la sua carriera professionale nel 2017 all’età di 14 anni con la squadra della sua città natale, il Kristianstad nel Damallsvenskan, la massima divisione svedese. Ha giocato un breve periodo in prestito al Växjö durante la stagione 2021, prima di tornare a Kristianstad. Duljan ha fatto anche parte della squadra nazionale svedese Under 19 durante gli Europei femminili Under 19, dove la squadra ha raggiunto le semifinali prima di essere eliminata dall’eventuale vincitrice dell’Euro, la Spagna. Ha giocato tre partite e ha registrato un assist durante il torneo.

The post Juventus Women, l’ex bianconera Duljan vola negli USA: i dettagli appeared first on Juventus News 24.