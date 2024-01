Vecchia Signora Juventinantus Women, Joe Echegini vince il MAC Hermann Trophy

La calciatrice Joe Echegini appena approdata in bianconero, ha già conquistato un premio importante. Il comunicato del club bianconero

Appena approdata alla Juventus Women, Joe Echegini, può già sorridere: primo premio in bianconero. Ecco il comunicato ufficiale del club.

IL COMUNICATO – «Un riconoscimento davvero speciale per Joe Echegini. La nigeriana, appena approdata alle Juventus Women, ha infatti conquistato il “MAC Hermann Trophy“, premio assegnato tramite le votazioni degli allenatori membri alle migliori giocatrici e ai migliori giocatori della Prima Divisione NCAA (National Collegiate Athletic Association).

Il modo perfetto per chiudere il capitolo con il calcio dei college statunitensi, dove ha raccolto successi in serie. 16 gol e 5 assist per condurre le Florida State Seminoles a conquistare, da imbattute, l’”NCAA Trophy” (terzo trionfo nelle ultime sei stagioni). 5-1 il risultato in finale contro Stranford, con, ovviamente, anche la firma di Joe.

Un altro premio da mettere nella sua personalissima bacheca dopo l’elezione a MVP dell’ACC Tournament, “ACC Offensive Player of the Year” e l’inserimento nel “United Soccer Coaches First Team All-American”. Tutti riconoscimenti tangibili della super stagione disputata e che la proietta alla nuova avventura in bianconero.

Complimenti, Joe!»

