Vecchia Signora Juventinantus Women, i tifosi scelgono la migliore giocatrice del 2023: trionfa lei

Juventus Women, i tifosi scelgono la migliore giocatrice del 2023: è un plebiscito per la centrocampista bianconera

Abbiamo chiesto ai tifosi della Juventus Women, via X, di votare la migliore giocatrice bianconera del 2023.

Pochi dubbi in merito: gli appassionati della squadra bianconera hanno scelto in massa Ariana Caruso, centrocampista che in questa seconda parte di stagione si sta disimpegnando come mediana ma mantenendo numeri offensivi clamorosi. Diverse preferenze anche alla sua compagna di reparto Julia Grosso.

