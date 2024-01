Vecchia Signora Juventinantus Women Fiorentina: la formazione ufficiale bianconera

La Juventus Women di Montemurro di nuovo in campo dopo il successo contro il Sassuolo: ad attenderle la Fiorentina

La Juventus Women torna in scena in campionato dopo la vittoria contro il Sassuolo. Oggi le bianconere affrontano la Fiorentina di De La Fuente che occupa il terzo posto in classifica. Ecco la formazione ufficiale della Juve.

𝕊𝕥𝕒𝕣𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕏𝕀 #JuveFiorentina pic.twitter.com/IHDN9lk51W — Juventus Women (@JuventusFCWomen) January 29, 2024

FORMAZIONE UFFICIALE JUVENTUS– Peyraud Magnin, Cantore, ​Bonansea, Boattin, Grosso, Beerensteyn, Cascarino, Caruso, Calligaris, Lenzini, Gunnarsdottir.

