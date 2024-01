Vecchia Signora Juventinantus Women Fiorentina 2-2 DIRETTA: ancora Echegini! Pareggio delle bianconere

Juventus Women Fiorentina: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per la Serie A femminile

(inviato allo Stadio Pozzo di Biella) – Scontro diretto per la Juventus Women che ospita la Fiorentina. Le bianconere devono tenere il passo della Roma e tenere a distanza le viola.

Juventus Women Fiorentina 1-2: sintesi e moviola

4′ Tiro Bonansea – Conclusione di prima intenzione dal limite. Destro a giro su cui deve impegnarsi Schroffenegger a giro

6′ Tiro Grosso – Anche la canadese calcia da fuori, col sinistro. Attenta Schroffenegger che mette in angolo

9′ Chiusura Lenzini – Intervento decisivo in area su catena. Prima un errore in impostazione di Calligaris

15′ Tiro Beerensteyn – Gunnarsdottir si smarca in area da rimessa e appoggia per Beerensteyn che calcia forte ma senza inquadrare la porta da posizione non facile

20′ Gol Janogy – Giocata di Hammarlund spalle alla porta che taglia fuori con una girata la difesa della Juve. Janogy si inserisce e con l’esterno sinistro trafigge PPM

26′ Gol Grosso – Super giocata di Cantore sulla destra, premiata poi anche da una carambola con Severini. Suggerimento in mezzo che viene toccato da Beerensteyn e poi messo in porta dall’accorrente Grosso

32′ Doppietta Janogy – Contropiede della Fiorentina da angolo a favore per la Juventus Women. Faerge si invola a sinistra, Cascarino cerca il raddoppio lasciando libera in mezzo Janogy che riceve e batte ancora Peyraud-Magnin

43′ Schroffenegger ferma Beerensteyn – Grande uscita del portiere della Fiorentina che riesce a contrastare l’olandese che stava girando in rete

49′ Boattin chiede un rigore – Lamentato un tocco di mano sulla conclusione da dentro l’area della 13

52′ Tiro Caruso – Tocco di Bonansea per Caruso che calcia alto di poco da buona posizione

55′ Tiro Beerensteyn – Anche lei non trova la porta da posizione defilata

61′ Ci prova Cascarino – Buon break nella trequarti viola, ma la conclusione mancina è troppo debole

67′ Tortelli mura Caruso – Sembrava molto ben indirizzato il diagonale mancino della bianconera

73′ Tiro Beerensteyn – Intercetto offensivo dell’olandese che da ottima conclusione calcia in porta. Schroffenegger risponde ancora presente alzando in corner

74′ Gol Echegini – Ancora lei! Riceve da Grosso in area e lascia partire un destro a giro che è imparabile per Schroffenegger

79′ Schroffenegger mura Girelli e Beerensteyn – Mischia sugli sviluppi di corner, si supera il portiere viola che alla fine subisce anche fallo in attacco

Migliore in campo Juventus Women

A conclusione del match

Juventus Women Fiorentina 2-2: risultato e tabellino

Reti: 20′ Janogy, 26′ Grosso, 32′ Janogy, 74′ Echegini

Juventus Women (4-2-3-1) Peyraud-Magnin; Lenzini, Calligaris, Cascarino, Boattin; Caruso, Grosso; Cantore (69′ Echegini), Gunnarsdottir (69′ Girelli), Bonansea (69′ Garbino); Beerensteyn. All. Montemurro. A disp. Aprile, Gama, Cafferata, Thomas, Bellucci, Salvai

Fiorentina (4-2-3-1): Schroffenegger; Erzen, Tortelli, Agard, Færge; Johannsdottir (80′ Georgieva), Severini; Janogy (69′ Mijatovic) , Boquete, Catena; Hammarlund (69′ Longo). All. De La Fuente. A disp. Spinelli, Cinotti, Toniolo, Lundin, Baldi, Russo

Arbitro: Drigo di Portogruaro

Ammonita: Schroffenegger

Juventus Women Milan: il pre partita

