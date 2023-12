Vecchia Signora Juventinantus Women, Echegini già a Torino: si attende solo l’annuncio

Juventus Women, Echegini già a Torino: si attende solo l’annuncio per la nigeriana che rinforzerà la squadra di Montemurro

Si attende solo l’annuncio ufficiale per l’ingaggio di Joe Echegini da parte della Juventus Women. È una trattativa che vi abbiamo raccontato passo dopo passo e che ora è prossima al nero su bianco. La giocatrice infatti si trova già a Torino.

La nazionale nigeriana classe 2001, che ha concluso il suo percorso universitario in Florida dopo essersi promessa alla Juve in estate, rinforzerà il reparto offensivo a disposizione di Joe Montemurro. È una trequartista di grande fisicità, buona tecnica e un ottimo feeling con il gol.

