Vecchia Signora Juventinantus Women, è UFFICIALE l’addio di Nilden: il comunicato

Juventus Women, è UFFICIALE l’addio di Nilden: il comunicato con tutti i dettagli e il saluto del club alla svedese

La Juventus Women e Nilden si separano. E’ ufficiale l’addio della svedese classe 1998 dopo 2 anni e mezzo. Questo il comunicato del club.

IL COMUNICATO – Amanda Nilden e le Juventus Women si salutano. La svedese, classe 1998, approdata in bianconero nell’estate 2021, saluta dopo avere collezionato 65 presenze e segnato 8 gol, vincendo cinque trofei. Nilden giocherà in prestito con la maglia del Tottenham.

Amanda sveste il bianconero conservando ricordi speciali. Dai trofei succitati – uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe – ai gol e gli assist che hanno permesso di arrivare alle vittorie in ogni competizione. Dalla stagione 2021/2022, quella in cui ha esordito con la maglia della Juventus, infatti, Nilden è, con Cristiana Girelli, una delle due sole bianconere ad avere segnato almeno un gol in tutte le competizioni disputate dal Club: Serie A (quattro), Coppa Italia (due), Supercoppa Italiana (uno) e Champions League (uno, nelle qualificazioni).

A riprova del suo contributo in queste stagioni ci sono, poi, tanti altri dati, che trasformano in numeri quanto evidente a tutti. Da quando milita in bianconero è, con Pauline Peyraud-Magnin (78) e Sofie Junge Pedersen (66) una delle tre giocatrici straniere ad avere collezionato almeno 65 presenze in tutte le competizioni e, dal suo esordio in Serie A, ha partecipato a 11 reti (quattro gol e sette assist): tra i difensori hanno fatto meglio solo Linda Tucceri, Valentina Bergamaschi e la compagna di squadra Lisa Boattin.

Sia in fase difensiva che in fase offensiva, non ha mai fatto mancare il suo contributo, giocando sia sulla fascia sinistra che su quella destra, per essere sempre a disposizione della squadra. L’impegno profuso e il talento mostrato le permettono di ritagliarsi un posto speciale nella storia recente delle bianconere.

Grazie di tutto, Amanda!

