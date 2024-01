Vecchia Signora Juventinantus Women AC Milan Femminile 2-1: rossonere sprecone, l’anno inizia male

Il Milan Femminile ospite della Juventus Women nella terza giornata di ritorno di Serie A 2023-24: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Dopo il pareggio contro il Napoli torna in campo il Milan Femminile per la terza giornata di ritorno della Serie A 2023-24. Le rossonere ospiti della Juventus. Inizia male l’anno per le rossonere che continuano nella loro striscia non positiva. Vince la Juventus grazie al duo Bonansea e Cantore, rossonere sprecone

Juventus Women Milan Femminile 2-1: sintesi del match

1’Inizia il match

5′ Prima occasione pericolosa della partita del Milan – Asllani offre a Laurent che salta netta l’ avversaria e crossa per Staskova pronta a battere a rete di testa, decisiva la chiusura di Salvai

7′ Occasione Asllani – recupero palla alto del Milan con la svedese che da zona favorevole tenta la conclusione, tiro un po’ pigro e provo di pericolosità per Peyraud-Magnin che blocca a terra senza problemi

10′ Pericolosa anche la Juventus – schema da calcio di punizione di Caruso, il cross attraversa tutta l’area di rigore e per poco sul secondo palo non arriva Cantore pronta a battere a rete

12′ Gunnarsdottir pericolosa – la bianconera prova la conclusione da dentro l’area, si allunga e respinge in maniera decisiva Giuliani

17′ Occasione Laurent – la rossonera approfitta di un errore di Cascarino in disimpegno per recuperare palla all’ interno dell’ area bianconera, sola davanti a unPeyraud-Magnin però la grazia calciando debole e centrale

20′ Fase di gioco in cui il Milan si fa preferire alla Juventus

24′ Gol Bonansea – nel miglior momento del Milan sblocca il risultato la Juventus. Sugli sviluppi di calcio d’angolo la bianconera sfrutta un pallone vagante in mezzo all’area e batte Giuliani per l’1-0 Juve.

28′ Che errore Staskova – ancora pericolosa Laurent che va via sulla fascia e offre una ghiotta occasione alla compagna che deve solo ribadire in rete da pochi ma goffamente liscia il pallone nel tentare una conclusione di tacco

31′ GOL STASKOVA – dopo essersi divorata il gol del pari, sfrutta un assist in spaccata di Grimshaw, vince un contrasto in area e batte Peyraud-Magnin per il gol del pari

33′ Partita piacevole e che sta regalando da subito emozioni, entrambe le squadre non si accontentano, vogliono vincere.

40′ Partita ora un po’ più bloccata con l’avvicinarsi dell’ intervallo, tanto possesso Juventus con il Milan attento a non concedere spazi

45′ Occasione Milan – Asllani dentro l’area da posizione defilata dribbla e offre in area, murata Staskova, poi decisiva Cascarino che anticipa Bergamaschi

45+2′ Tiro Staskova – cross di Guagni con la rossonera che anticipa tutti anche le compagne sul secondo palo ma non riesce ad essere pericolosa di testa, conclusione fuori

45’+3′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

47′ Staskova si divora il vantaggio – ripartenza del Milan con Guagni, palla all’ attaccante che sola davanti a Peyraud-Magnin ha il tempo di mirare e calciare ma allarga troppo la conclusione

50′ Che errore Gunnarsdottir – sugli sviluppi di calcio d’angolo la bianconera lasciata sola sul secondo palo e a Giuliani battuta di testa ma il pallone sull’esterno della rete

52′ Gol Cantore – capolavoro della bianconera che da zona defilata si mette in proprio, difende palla e con una conclusione a giro batte Giuliani

60′ Prova a reagire il Milan

61′ Cantore pericolosa – direttamente da calcio di punizione da zona pericolosa la bianconera spaventa Giuliani che per poco non si fa sorprendere, allontana la difesa

65′ Thomas sfiora il tris – combinazione sulla fascia tra Bonansea e Garbino che crossa, smanaccia Giuliani ma arriva la bianconera che tenta la conclusione, decisiva Swaby che salva a porta sguarnita

70′ Continua a provarci il Milan ma è attenta la Juventus in fase difensiva e brava a sfruttare gli spazi che lasciano le rossonere in ripartenza

78′ Tiro Asllani – pallone vagante in area di rigore, la svedese si coordina al volo e tenta la conclusione, tiro impreciso

82′ Aumentano le distanze tra i reparti con la Juventus che prova a trovare gli spazi decisivi per chiudere il match

86′ Il Milan prova a cercare il gol del pari più con le giocate individuali che di squadra, attenta la difesa bianconera

90′ Il Milan ha 5 minuti di recupero per evitare il sesto ko in campionato

91′ Milan impreciso nell’ ultimo passaggio, quello della possibile giocata decisiva per il pari

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan Femminile – PAGELLE

Laurent

Juventus Women Milan Femminile 2-1: risultato e tabellino

Marcatrici: 24′ Bonansea; 31’Staskova; 52′ Cantore;

JUVENTUS WOMEN (4-2-3-1): Peyraud-Magnin; Boattin, Salvai, Cascarino, Lenzini; Caruso, Gunnarsdottir; Garbino (87′ Echegini), Thomas (73’Girelli), Bonansea; Cantore. A disp. Aprile, Gama, Cafferata, Grosso, Bragonzi, Sliskovic. All. Montemurro

MILAN (4-3-3) Giuliani, Bergamaschi, Piga, Swaby, Guagni; Cernoia, Grimshaw, Vigilucci (82’Rubio Avila); Laurent, Asllani, Staskova (62’Dompig) A disp. Babb, Fusetti, Dubcova, Mascarello, Soffia, Marinelli, Arrigoni All.Corti

Arbitro: Maccarini

Ammonite: 61′ Cernoia; 76’Laurent; 78′ Lenzini

