Vecchia Signora Juventinantus, visite in corso anche per Barido

In queste ore, anche Francisco Barido è arrivato a Torino per fare le visite mediche con la Juventus

La Juventus, in queste ore, ha accolto anche Francisco Barido. Il ragazzo sedicenne arriva a parametro zero dal Boca e oggi firmerà il contratto con il club bianconero.

In questi istanti, Barido è al JMedical e sta sta sostenendo le visite mediche con la Juventus. Il ragazzo si aggregherà all’Under 16 bianconera.

The post Juventus, visite in corso anche per Barido appeared first on Juventus News 24.