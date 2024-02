Vecchia Signora Juventinantus Udinese 0-1, cade Allegri allo Stadium: il AC Milan mangia punti ai bianconeri

Juventus Udinese 0-1, cade Allegri allo Stadium: il Milan mangia punti ai bianconeri. Il tabellino del match

La Juventus cade in casa contro l’Udinese dopo la sconfitta contro l’Inter e il pareggio contro l’Empoli. Il gol di Lautaro Gianetti regala i tre punti e permette ai nerazzurri di volare verso lo scudetto.

Il Milan invece continua a rosicchiare i punti ai rossoneri: adesso è solo più una la distanza che ci separa dai bianconeri.

