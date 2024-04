Vecchia Signora Juventinantus S.S. Lazio 2-0, Chiesa e Vlahovic: Allegri rientra a sorridere

00:04,3 Apr 2024, MILANELLO.

Juventus S.S. Lazio 2-0, Chiesa e Vlahovic: Allegri torna a sorridere. Il tabellino del match di Coppa Italia La Juventus torna a vincere. Lo fa in Coppa Italia battendo la S.S. Lazio di Tudor per 2-0 grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic. La banda di Allegri scesa a 6 punti dal Diavolo Rossonero in campionato, si porta […]

