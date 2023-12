Vecchia Signora Juventinantus Next Gen-Vis Pesaro, i tifosi ospiti disertano la trasferta: «No alle squadre B»

Juventus Next Gen-Vis Pesaro, i tifosi ospiti disertano la trasferta: «No alle squadre B». La protesta dei sostenitori marchigiani

I gruppi organizzati Pesaro Ultras 1898 e Gioventù Pesaro 2014 hanno annunciato l’intenzione di non recarsi al Moccagatta di Alessandria per Juventus Next Gen–Vis Pesaro. Di seguito il comunicato.

COMUNICATO – «I gruppi organizzati “Pesaro Ultras 1898” e “Gioventù Pesaro 2014” comunicano che diserteranno la trasferta di sabato ad Alessandria contro la Juventus U23. In linea con il nostro pensiero, sempre lontano da questo “calcio moderno”, riteniamo che per noi non ci siano i presupposti per seguire la nostra Vis Pesaro al Moccagatta. Consapevoli delle nostre azioni, non smetteremo mai di dirlo: no alle squadre B!».

