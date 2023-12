Vecchia Signora Juventinantus Next Gen, UFFICIALI date e orari dalla 21ª alla 28ª giornata di Serie C

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega Pro ha annunciato date e orari dei match dalla 21ª alla 28ª giornata di Serie C. Ecco quando gioca la Juventus Next Gen.

21ª giornata | Recanatese-Juventus Next Gen -> domenica 14 gennaio 2024, ore 14:00;

22ª giornata | Juventus Next Gen-Rimini -> sabato 20 gennaio 2024, ore 16:15;

23ª giornata | SPAL-Juventus Next Gen -> domenica 28 gennaio 2024, ore 18:30;

24ª giornata | Juventus Next Gen-Ancona -> sabato 3 febbraio 2024, ore 16:15;

25ª giornata | Torres-Juventus Next Gen -> sabato 10 febbraio 2024, ore 16:15;

26ª giornata | Juventus Next Gen-Sestri Levante -> mercoledì 14 febbraio 2024, ore 18:30;

27ª giornata | Juventus Next Gen-Lucchese -> domenica 18 febbraio 2024, ore 20:45;

28ª giornata | Perugia-Juventus Next Gen -> domenica 25 febbraio 2024, ore 16:15.

