Vecchia Signora Juventinantus Next Gen, Stramaccioni alla Reggiana: la circostanza

Il difensore della Juventus Next Gen Diego Stramaccioni andrà alla Reggiana: ecco la situazione sul giovane bianconero

Secondo quanto raccolto da JuventusNews24 il difensore della Juventus Next Gen Diego Stramaccioni si trasferirà alla Reggiana.

Il difensore classe 2001 continuerà la sua avventura a Torino fino alla fine della stagione in prestito per per poi trasferirsi nella sua nuova squadra.

