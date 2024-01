Vecchia Signora Juventinantus Next Gen, Rouhi in Live su Twitch alle 17:30

Appuntamento imperdibile per i tifosi della Juventus che nel pomeriggio potranno dialogare su Twitch con Rouhi

La Juventus, tramite X, ha annunciato che Jonas Rouhi alle ore 17:30 sarà in diretta su Twitch. Il ragazzo della Next Gen avrà modo di dialogare con i tifosi bianconeri e rispondere alle domande dei tifosi.

Alle 17:30 live sul nostro canale Twitch Jonas Rouhi, terzino sinistro della Juventus Next Gen — JuventusFC (@juventusfc) January 30, 2024

Rouhi avrà modo anche di tornare sulla bella vittoria della squadra di Massimo Brambilla di domenica scorsa contro la Spal.

