Vecchia Signora Juventinantus Next Gen Rimini 0-0: poche emozioni al Moccagatta, il match finisce a reti inviolate

La Juventus Next Gen ospita il Rimini nella 22esima giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juventus Next Gen, dopo il pari con la Recanatese, trova un altro pareggio anche contro il Rimini. Il match termina sullo 0-0.

Juventus Next Gen Rimini 0-0: sintesi e moviola

1′ Via alla partita

4′ Bianconeri partiti con un certo pressing per cercare di far male subito agli avversari

7′ Sekulov cerca spazio e tenta il tiro, pallone respinto dalla difesa romagnola

15′ Prova ad alzare ulteriormente il pressing la squadra di Brambilla, ma difendono bene gli ospiti

20′ Prima parata di Daffara su punizione di Lamesta, poi libera la difesa in angolo

23′ Si accende Sekulov: filtrante per Rouhi che va al tiro, Pietrangeli si immola e mette in angolo

28′ Proteste del Rimini per un contatto in area tra Muharemovic e Leoncini, l’arbitro lascia correre

31′ Provano a riorganizzarsi i bianconeri, ma ora la formazione ospite chiude bene

36′ Il primo ammonito del match è Salifou, autore di un pestone ai danni di Lepri

38′ Occasione Juve! Contropiede veloce, Sekulov abbassa la testa e va al tiro, ignorando però il movimento di Guerra che era tutto libero in area

40′ Giallo per Leoncini per un intervento in ritardo su Sekulov in ripartenza

45′ Un minuto di recupero

45’+1 Termina qui il primo tempo

SECONDO TEMPO

46′ Iniziata la ripresa

51′ Pericoloso cross di Rouhi a cercare Guerra, libera la difesa del Rimini

53′ Grande pressione da parte dei bianconeri che vogliono il gol del vantaggio

60′ Ancora poche occasioni fin qui, il Rimini copre tutti gli spazi e i bianconeri faticano ad andare al tiro

66′ Nella Juve dentro Cerri per Salifou

69′ Ritmi bassi al momento, tanto giro palla fine a se stesso da parte dei bianconeri

70′ Insidioso cross di Savona che si trasforma in un tiro, palla fuori non di molto

71′ Altro giallo, stavolta all’indirizzo di Cernigoi per proteste

72′ Destro di Lamesta, palla che non trova la deviazione di Cernigoi verso la porta per un soffio

74′ Mancino di Hasa da fuori, il pallone però non si abbassa abbastanza

75′ Nel Rimini dentro Marchesi per Leoncini

77′ Altro giallo nel Rimini, stavolta all’indirizzo di Marchesi

77′ Nella Juve Palumbo prende il posto di Sekulov

83′ Ultimi assalti bianconeri, ma il passaggio di Hasa in mezzo all’area non è preciso

84′ Giallo per Muharemovic che ferma una ripartenza con una trattenuta

86′ Nel Rimini Iacoponi rileva Cernigoi

88′ Da Graca per Guerra nella Juve, Brambilla si gioca un’altra carta offensiva

89′ Occasione per Iacoponi che si libera e va al destro da fuori, palla che si spegne a lato

90′ Quattro minuti di recupero

90’+1 ESPULSO MUHAREMOVIC! Fallo evitabile del difensore su Lamesta, l’arbitro lo manda fuori per doppio giallo

90’+4 Finisce qui! La partita termina a reti inviolate

Migliore in campo Juve: Sekulov

Juventus Next Gen Rimini 0-0: risultato e tabellino

Juventus Next Gen (3-5-2): Daffara; Savona, Poli, Muharemovic; Comenencia, Salifou (66′ Cerri), Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov (77′ Palumbo), Guerra (88′ Da Graca). A disp. Scaglia, Fuscaldo, Stramaccioni, Maressa, Ntenda, Iocolano, Mancini, Valdesi, Stivanello, Perotti, Anghelè. All. Brambilla.

Rimini: Colombi, Pietrangeli, Cernigoi (86′ Iacoponi), Gigli, Semeraro, Megelaitis, Malagrida, Langella, Leoncini (75′ Marchesi), Lamesta, Lepri. A disp. Colombo, Gorelli, Stanga, Accursi, Ubaldi, Acampa, Satalino. All. Troise.

Ammoniti: Salifou, Leoncini, Cernigoi, Marchesi, Muharemovic

Espulsi: Muharemovic

