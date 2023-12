Juventus Next Gen «best of»: il meglio del 2023 – La GALLERY pubblicata dal club bianconero

Si è già concluso il 2023 della Juventus Next Gen di Brambilla. Un’annata conclusa in difficoltà, ma comunque ricca per i bianconeri che hanno visto anche il passaggio dei vari Huijsen e Yildiz.

La Juventus ha pubblicato il meglio del 2023: CLICCA QUI PER LA GALLERY

