Vecchia Signora Juventinantus Next Gen a lavoro per Pedro Felipe dal Palmeiras

Juventus a lavoro per portare in bianconero il difensore brasiliano Pedro Felipe, che si aggregherebbe alla Juventus Next Gen

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Juventus Next Gen sarebbe al lavoro per portare in bianconero Pedro Felipe, difensore brasiliano classe 2004 del Palmeiras.

In caso di arrivo a Torino, attenzione alla posizione di Diego Stramaccioni: non è da escludere una sua partenza negli ultimi giorni di mercato.

