Vecchia Signora Juventinantus Museum e Stadium Tour: che numeri nel 2023! Il comunicato UFFICIALE

Juventus Museum e Stadium Tour: i numeri nel 2023. Il comunicato UFFICIALE dei bianconeri

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juventus con una nota ufficiale ha celebrato i numeri del 2023 del Juventus Museum:

COMUNICATO – «Un 2023 da incorniciare per lo Juventus Museum! Il museo bianconero, visitabile nel pacchetto “Juventus Museum & Stadium Tour” che comprende anche il tour dell’Allianz Stadium, chiude l’anno con grandi numeri e si proietta verso un 2024 da vivere con lo stesso entusiasmo. Da ottobre, infatti, è possibile visitare la nuovissima sala trofei, ancora più emozionante ed immersiva. Un motivo in più per immergersi nella storia bianconera.

Sono stati 147.330 i visitatori nel 2023, il 16% in più dello scorso anno (nel 2022 erano stati 126.891), e di questi 147.330 ben 2.230 hanno visitato il museo in occasione di Juventus-Roma. Un dato che racconta quanto il museo diventi centrale e vivo quando la Juve scende in campo all’Allianz Stadium. Il 28% dei visitatori, infatti, ha vissuto l’esperienza al museo in occasione delle partite casalinghe (41.706).

Dietro questi numeri c’è la passione dei tifosi, c’è la storia della Juve, che è sempre bello respirare, e la voglia di offrire sempre esperienze uniche e speciali.

“Juventus Museum & Stadium Tour” vi aspetta per un 2024 ancora più speciale!».

