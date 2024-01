Vecchia Signora Juventinantus, le espulsioni sono troppe: il dato negativo dopo il rosso a Milik

Juventus, le espulsioni sono troppe: il dato negativo dopo il rosso a Milik. Solo due squadre ne hanno rimediate di più

La Juventus dalla scorsa stagione ha rimediato ben sette espulsioni in Serie A. L’ultima (prima di quest’anno) è arrivata sabato scorso, quando Milik ha ricevuto il cartellino rosso nel match contro l‘Empoli.

Nello stesso periodo di tempo solo due squadre del campionato italiano registrano un dato peggiore dei negativi rispetto alle espulsioni dei propri giocatori: Verona (otto) e Sassuolo (nove).

