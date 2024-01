Vecchia Signora Juventinantus, il report sugli infortunati. Si ferma anche Vlahovic – LE ULTIME

Il report in casa Juventus degli infortunati in vista del match contro il Frosinone. Si ferma anche Vlahovic. Le ultime

Non arrivano buone notizie dalla Continassa, dove la Juventus ha sostenuto l’allenamento in vista del match di giovedi di Coppa Italia contro il Frosinone. Ecco le ultime notizie.

Chiesa e Rabiot oggi hanno lavorato a parte. Cambiaso ha lavorato parzialmente in gruppo, Iling ha preso una botta al polpaccio e oggi non ha lavorato in gruppo, Vlahovic fermo per influenza. Ma gli ultimi tre saranno disponibili per Juve Frosinone

