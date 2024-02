Vecchia Signora Juventinantus, il programma completo della vigilia della gara VS l’Fc Internazionale

Domani 3 febbraio, la Juventus si allenerà al pomeriggio e poi partirà in pullman direzione Milano

Per la Juventus, sabato 3 febbraio, sarà vigilia della gara contro l’Inter e la squadra si allenerà alla Continassa alle ore 15. Ecco il programma completo dei bianconeri:

Ore 11:30 Conferenza stampa Allegri

Ore 13 Pranzo facoltativo al JHotel

Ore 15 Allenamento

Ore 17:30 Partenza per Milano

