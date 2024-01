Vecchia Signora Juventinantus Empoli, lo Stadium è di nuovo sold out

Un gennaio da incorniciare per la Juventus: oltre ai successi sul campo, lo Stadium sarà di nuovo sold out nel match contro l’Empoli

Momento positivo per la Juventus, in campo e fuori. Dopo le vittorie di questo inizio 2024, ultima quella di ieri sera contro il Lecce grazia alla doppietta di Vlahovic e il gol di Bremer, i bianconeri fanno registrare un altro risultato positivo: lo Stadium sarà di nuovo sold out in occasione del match contro l’Empoli. Ecco il comunicato ufficiale de club bianconero.

IL COMUNICATO – «In occasione di Juventus-Empoli di sabato 27 gennaio 2024 alle ore 18:00, l’Allianz Stadium sarà sold out.

Il modo migliore per chiudere un mese di gennaio intenso, ma fin qui estremamente positivo per la squadra di Massimiliano Allegri con cinque vittorie in altrettante partite disputate – tenendo in considerazione campionato e Coppa Italia –.

Una splendida risposta da parte dei tifosi bianconeri che riempiranno tutte le tribune dell’Allianz Stadium per fare sentire tutto il loro sostegno alla squadra nell’ultimo match del mese di gennaio.

Esaurite, dunque, tutte le disponibilità di tagliandi, ma il consiglio è quello di continuare a monitorare l’Official Ticket Shop Juventus perchè potrebbero liberarsi i posti messi in vendita dagli abbonati.

Inoltre, per rendere ancora più bianconero il nostro stadio è ufficiale l’apertura di due nuovi settori per i tifosi della Juventus. Si tratta dei settori “211” e “212“, vale a dire il secondo anello solitamente dedicato ai tifosi ospiti. Si ricorda che l’acquisto dei biglietti è riservato ai soli possessori di Juventus Card e agli Juventus Member».

