Vecchia Signora Juventinantus, emergenza attacco: aiuto dal mercato? Ecco la nuova idea

Juventus, emergenza gol in attacco: l’aiuto per i bianconeri arriva dal mercato? Ecco la nuova idea del club

In casa Juventus c’è una mezza emergenza in attacco, visti i pochi gol messi a segno fin qui dal reparto offensivo. Per questo, la Gazzetta dello Sport, parla di una nuova possibilità con gennaio alle porte.

Niente acquisti, vista anche la poca possibilità di movimenti da concentrare soprattutto sul centrocampo, ma la promozione di Kenan Yildiz. Il turco ha convinto contro il Frosinone e potrebbe essere trattenuto in rosa per aumentare il tasso di qualità in avanti. E con lui possibile anche il cambio modulo: se non il 3-4-3 un 3-4-1-2 o 3-4-2-1.

