Vecchia Signora Juventinantus da Scudetto, il CorSport sicuro: «Merito di Allegri, quel dato lo conferma»

La Juventus se la gioca apertamente per vincere lo Scudetto e il CdS tesse gli elogi per Allegri: quel dato lo conferma

Il Corriere dello Sport oggi in edicola analizza la marcia da Scudetto di una Juventus che, dopo la scorsa difficile stagione, ha svoltato completamente. 40 punti dopo 17 giornate, una marcia che non si vedeva dai tempi del ciclo dei nove allori di fila, con soli 4 punti di differenza dalla capolista.

La prima metà di stagione parla di distanze importanti anche da quelle che stanno dietro: dal Milan al Napoli, nessuno riesce ad avere il passo dei bianconeri. E il merito, per il quotidiano, è in gran parte, se non proprio tutto, di Massimiliano Allegri.

