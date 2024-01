La Juventus sui social mette il focus sul match contro il Frosinone: gli scatti dell’allenamento alla Continassa – FOTO

La Juventus, tramite il social X, hanno postato alcune immagini dell’allenamento odierno alla Continassa. I bianconeri preparano la sfida contro il Frosinone per ottenere il passa per il turno successivo in Coppa Italia.

A lavoro pic.twitter.com/nJd0rv5jBp — JuventusFC (@juventusfc) January 9, 2024

The post Juventus a lavoro alla Continassa: occhi sulla sfida contro il Frosinone – FOTO appeared first on Juventus News 24.