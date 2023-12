Vecchia Signora Juventina vincente in Coppa Italia ma seconda in campionato, Allegri firmerebbe? Così ha reagito in conferenza

Juve vincente in Coppa Italia ma seconda in campionato, Allegri firmerebbe? Così ha reagito in conferenza stampa alla vigilia del Frosinone

Massimiliano Allegri firmerebbe per la vittoria della Coppa Italia e il secondo posto in campionato? Ne ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia di Frosinone Juve.

VINCERE LA COPPA ITALIA E ARRIVARE SECONDO IN CAMPIONATO – «Non firmo niente, c’è da giocare le partite. Vincere non è semplice. Le 12 squadre hanno fatto 18/20 punti più dell’anno scorso. Bisogna fare un passo alla volta, l’obiettivo è domani il Frosinone. Prima facciamo 40 punti contro una squadra insidiosa».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI FROSINONE JUVE

