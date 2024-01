Vecchia Signora Juventina Salernitana, scocca l’ora del nuovo Davids? L’idea di Allegri

Juve Salernitana, scocca l’ora del nuovo Davids? L’idea di Allegri sul possibile debutto del giovane centrocampista

Juve Salernitana potrebbe essere l’occasione del debutto in prima squadra del giovane Nonge, centrocampista portato tra i “grandi” da Allegri dopo gli stop di Fagioli e Pogba.

Per Tuttosport non è da escludere la possibilità di vedere in campo il belga classe 2005. L’idea di Allegri sarebbe quella di concedere uno spezzone di partita a quello che Montero ha definito il potenziale nuovo Davids per far rifiatare Rabiot.

The post Juve Salernitana, scocca l’ora del nuovo Davids? L’idea di Allegri appeared first on Juventus News 24.