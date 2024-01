Vecchia Signora Juventina Salernitana DIRETTA: gli aggiornamenti sul match dell’Allianz Stadium

La Juve ospita la Salernitana per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve comincia il suo 2024 con il match di Coppa Italia, in casa contro la Salernitana prossimo avversario anche in campionato. I bianconeri cercano il successo che potrebbero portarli ai quarti di finale contro il Frosinone.

Juve Salernitana: sintesi e moviola

Migliore in campo Juve:

Juve Salernitana 0-0: risultato

Reti:

JUVENTUS:

SALERNITANA:

Arbitro: Davide Ghersini di Genova

Ammoniti:

Juve Salernitana: il pre-partita

Ore 16.00 – La formazione bianconera ha perso l’ultima partita di Coppa Italia – 0-1 contro l’Inter il 26 aprile 2023 – e non subisce due sconfitte consecutive nella competizione dal periodo tra marzo e aprile 2009, nella semifinale di andata e in quella di ritorno contro la Lazio

Ore 15.30 – La Juventus ha superato il turno in tutte le ultime 17 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia; l’ultima squadra che ha eliminato i bianconeri in questa fase del torneo è stata l’Atalanta, nella stagione 2004/2005.

Ore 15.00 – In difesa spazio al trio Gatti, Rugani, Danilo davanti a Perin.

Ore 14.30 – Iling Jr verso una maglia da titolare, cosi come Fabio Miretti blindato ieri in conferenza dal tecnico bianconero.

Ore 14.00 – Allegri conferma il 3-5-2 anche per Juve Salernitana.

Ore 13.30 – Muharemovic festeggia oggi la prima convocazione in Prima Squadra per Juve–Salernitana di Coppa Italia.

Ore 13.00 – La Juve ha pubblicato la lista dei convocati per la partita di Coppa Italia contro la Salernitana. Assenti Alex Sandro, De Sciglio e Kean oltre agli squalificati Fagioli e Pogba. Rientra Cambiaso dopo la squalifica in campionato e prima chiamata per il Next Gen Muharemovic.

I convocati di Mister Allegri per #JuveSalernitana pic.twitter.com/YOgS7wtGX3 — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

Ore 12.30 – Come annunciato ieri da Allegri, sicuri del posto Perin, Rugani e Chiesa. Al fianco del numero 7 possibile sorprese , cosi come per la corsie laterali.

Inizia il nostro cammino in Coppa Italia!

#CoppaItaliaFrecciarossa

@OfficialUSS1919

Allianz Stadium

21:00 CET

#JuveSalernitana pic.twitter.com/sFiqbGZBqt — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

The post Juve Salernitana LIVE: gli aggiornamenti sul match dell’Allianz Stadium appeared first on Juventus News 24.