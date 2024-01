Vecchia Signora Juventina Salernitana, Allegri farà riposare un big: «Con la Roma è uscito stremato»

Juve Salernitana, Allegri farà riposare un big per la partita di Coppa Italia di domani sera: «Con la Roma è uscito stremato»

Allegri con ogni probabilità farà riposare McKennie per la partita di Coppa Italia che la Juve giocherà domani sera allo Stadium contro la Salernitana.

Come riportato da Tuttosport, infatti, il centrocampista è uscito stremato e zoppicante dalla partita con la Roma. McKennie si è regolarmente allenato con la squadra in questi giorni, ma per evitare sovraccarichi domani dovrebbe rifiatare.

