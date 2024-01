Vecchia Signora Juventina Salernitana 4-1 DIRETTA: autogol di Bronn dopo la conclusione di Yildiz

La Juve ospita la Salernitana per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve comincia il suo 2024 con il match di Coppa Italia, in casa contro la Salernitana prossimo avversario anche in campionato. I bianconeri cercano il successo che potrebbero portarli ai quarti di finale contro il Frosinone.

Juve Salernitana: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Salernitana.

1′ GOL SALERNITANA – Errore di Gatti in copertura che passa il pallone in area a Ikwuemesi, il numero 22 davanti a Perin non sbaglia.

4′ Grande azione sulla destra di Chiesa che supera due avversari: atterrato vicino all’area piccola ma senza fallo per il diretto di gara.

7′ Ancora pericolosa la Salernitana: tiro da fuori di Sambia, Perin smanaccia in angolo.

8′ Ospiti pericolosi ancora da calcio d’angolo con il cross in area di Legowski, che però si perde sul fondo.

9 ‘ Proteste Juve per una rimessa non concessa dall’arbitro nei pressi dell’area avversaria

11′ GOL DELLA JUVENTUS – Chiesa ubriaca un avversario sulla fascia e metto il pallone in area: bravo Cambiaso ad appoggiare in mezzo per Miretti che di sinistro spiazza il portiere.

13′ Ancora Chiesa che con la sua velocità mette in seria difficoltà la difesa ospite: palla in angolo

14′ Rabiot sfiora il gol! – Il francesce è bravo a farsi trovare libero dal limite dell’area: il mancino finisce di poco fuori

18′ Calcio di punizione per la Juventus! Gatti supera in velocità Sambia che lo atterra: dopo il Var l’arbitro decreta la punizione e non il tiro da dischetto.

19′ Chiesa prova la conclusione in area, pallone raccolto facilmente da Fiorillo.

21′ Angolo per i bianconeri: Rugani ci prova di testa, pallone centrale e bloccato facilmente.

26′ Azione pericolosa dei bianconeri con Cambiaso, Chiesa, Iling e Miretti, che però non riesce a indirizzare il pallone verso il portiere.

27′ Ancora Juve con Milik dal limite, che cerca Chiesa: chiudi dai difensori

28′ Chiesa ancora pericoloso! -Il numero 7 ci prova con un tiro dalla distanza, pallone a lato

30′ Ancora Juve con lo scambio tra Chiesa e Rabiot: il francese prova la conclusione, pallone smanacciato in angolo

32′ Chiesa cambia lato ma è sempre pericoloso: la difesa ospite respinge con difficoltà.

34′ JUVENTUS IN VANTAGGIO! Dagli sviluppi di un calcio d’angolo di Chiesa, Danilo colpisce di testa e passa il pallone a Cambiaso che spiazza il portiere. Bianconeri avanti.

38′ Milik prova l’eurogol da centrocampo vedendo il portiere fuori area: pallone bloccato facilmente

39′ Ammonito Maggiore per la Salernitana dopo un fallo nei pressi del limite dell’area su Miretti. Primo amminito del match.

40′ Calcio di punizione per i bianconeri: ci prova Milik, pallone altissimo

42′ Ancora Juve con lo scatenato Chiesa: bravo a recuperare il pallone sulla sinistra, pallone in area ma Miretti da due passi non trova il gol, calcio d’angolo.

44′ Juventus che rimane stabilmente in avanti, Iling Jr supera un avversario e prova il crosso in area: pallone troppo lungo che si perde sul fondo

46′ Cambiaso prova a rendersi ancora pericoloso: pallone in area di rigore, Rabiot non lo raggiunge per pochi centimetri.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Due cambi per la Salernitana: Esce Stewart ed entra Gyomber, esce Maggiore ed entra Bradaric

48′ Dagli sviluppi di un calcio d’angolo per la Juventus, Miretti da limite prova la conclusione: pallone fuori misura.

52′ Bianconeri pericolosi grazie alla fascia sinistra, prima con Chiesa e poi Rabiot trova la deviazione per l’angolo.

53′ GOL DELLA JUVENTUS! Dagli sviluppi di un calcio d’angolo ancora Chiesa, mette un ottimo pallone in area: Prima Milik di testa trova Fiorillo e poi è bravo Rugani da due passi a mettere in rete.

54′ Cambi per la Salernitana: Simy sostituisce Botheim, Tchaouna invece viene sostituito da Sfait.

57′ Ci prova ancora la Juventus e ancora con un difensore, il tiro di Gatti però viene chiuso dalla difesa avversaria.

59′ Iling cerca e trova Chiesa dal limite dell’area, il tiro numero 7 si spegne sul fondo.

62′ Problemi per Rabiot che si tocca la caviglia sinistra e rimane fuori dal campo. Il francese però viene medicato e rientra regolarmente in campo

64′ La Salernitana si affaccia in avanti con Bradaric, la difesa bianconera respinge

65′ Due cambi per la Juventus, esce Iling Jr ed entra Weah. Entra Yildiz ed esce Chiesa acclamato dallo Stadium.

68′ I bianconeri rallentano la manovra e palleggiano a metà campo.

70′ Controllo della palla dei bianconeri, che adesso fanno scorrere un po’ il cronometro.

71′ Yildiz cerca Weah in area, il crosso dello statunitense fino a lato.

74′ GOL JUVENTUS! Milik cerca e trova Yildiz che di sinistro trova Fiorillo, ma Bonn devia nella propria porta.

76′ Cambi da entrambe le parti: la Salernitana sostituisce Botheim con Borrelli. Per la Juventus entrano Vlahovic-Nonge ed escono Milik e Miretti. Esordio per Nonge, 30 dalla Next Gen.

82′ La Juventus sostituisce il numero 27 Cambiaso con il numero 11 Kostic.

83′ Yildiz è bravo a rubare il tempo a Lovato e recuperare il pallone lanciandosi in contropiede, la Salerntana lo chiude in tempo.

Juve Salernitana 4-1: risultato

Reti: 1′ Ikwuemesi, 11′ Miretti, 34′ Cambiaso, 53′ Rugani, 74′ Aut. Bronn

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso (82′ Kostic), Miretti (76′ Nonge), Locatelli, Rabiot, Iling-Junior (65′ Weah); Milik (76′ Vlahovic), Chiesa (65′ Yildiz). All. Allegri. A disp. Szczęsny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Muharemovic, McKennie, Nicolussi C.

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo; Sambia, Bronn, Lovato, Daniliuc; Legowski (76′ Borrelli), Maggiore (46′ Bradaric); Tchaouna (54′ Sfait), Botheim (54′ Simy), Ikwuemesi; Stewart (46′ Gyomber). All. Inzaghi. A disp. Costil, Allocca, Fazio, Elia.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova

Ammoniti: 39′ Maggiore

Juve Salernitana: il pre-partita

Ore 20.43 – Riscaldamento finito.

Pronti #JuveSalernitana #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/Ia33NA6K6L — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

#JuveSalernitana #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/MyQwmnfAOx — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

Il riscaldamento è cominciato Tutta la concentrazione per l’esordio in #CoppaItaliaFrecciarossa #JuveSalernitana pic.twitter.com/vslGKJAQce — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

Ore 20.20 – Inizia il riscaldamento delle due squadre.

Sam #JuveSalernitana #CoppaItaliaFrecciarossa pic.twitter.com/IEQH6GZEcK — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

La nostra #CoppaItaliaFrecciarossa comincia con questa formazione #JuveSalernitana pic.twitter.com/DDhILvA08K — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

Ore 19.54 – Juventus in campo così questa sera: JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. All. Allegri. A disp. Szczęsny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Muharemovic, Kostic, McKennie, Weah, Nicolussi C., Nonge, Vlahovic, Yildiz.

The stars of the #JuveSalernitana show pic.twitter.com/Br7Bpnzqrm — JuventusFC (@juventusfcen) January 4, 2024

Ore 19.47 – L’arrivo della Juve per il match di Coppa Italia

La #Juventus è arrivata allo Stadium #JuveSalernitana pic.twitter.com/rKtUhKxSAd — JuventusNews24.com (@junews24com) January 4, 2024

Ore 19.46 – Salernitana arrivata allo Stadium

La Salernitana è arrivata allo Stadium #JuveSalernitana pic.twitter.com/qSDqLFZWzH — JuventusNews24.com (@junews24com) January 4, 2024

Prima convocazione in Prima Squadra per Tarik Muharemović 4⃣4⃣ #JuveSalernitana pic.twitter.com/383GlPdUjv — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

Il nostro suono preferito? Sound ! pic.twitter.com/pSwnsajVFm — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

La prima del 2024 𝐇𝐎𝐌𝐄 #JuveSalernitana pic.twitter.com/VYRXMs92DQ — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

Ore 17:30 – Locatelli verso una maglia da titolare, anche perché squalificato nella prossima sfida di campionato proprio contro la Salernitana. Sulla destra spazio a Cambiaso.

Ore 17.00 -La Salernitana ha tenuto due volte la porta inviolata in questa edizione della Coppa Italia. Nessuna formazione ne conta di più – due anche per il Bologna –

Ore 16.30 – Si sfidano la seconda squadra della Serie A 2023/2024 per clean sheet collezionati – la Juventus con 10, meno solo dell’Inter a quota 12 – e una delle ultime due per gare con la porta inviolata. La Salernitana, infatti, non ha incassato reti soltanto in una circostanza in campionato, più solamente del Sassuolo.

Ore 16.00 – La formazione bianconera ha perso l’ultima partita di Coppa Italia – 0-1 contro l’Inter il 26 aprile 2023 – e non subisce due sconfitte consecutive nella competizione dal periodo tra marzo e aprile 2009, nella semifinale di andata e in quella di ritorno contro la Lazio

Ore 15.30 – La Juventus ha superato il turno in tutte le ultime 17 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia; l’ultima squadra che ha eliminato i bianconeri in questa fase del torneo è stata l’Atalanta, nella stagione 2004/2005.

Ore 15.00 – In difesa spazio al trio Gatti, Rugani, Danilo davanti a Perin.

Ore 14.30 – Iling Jr verso una maglia da titolare, cosi come Fabio Miretti blindato ieri in conferenza dal tecnico bianconero.

Ore 14.00 – Allegri conferma il 3-5-2 anche per Juve Salernitana.

Ore 13.30 – Muharemovic festeggia oggi la prima convocazione in Prima Squadra per Juve–Salernitana di Coppa Italia.

Ore 13.00 – La Juve ha pubblicato la lista dei convocati per la partita di Coppa Italia contro la Salernitana. Assenti Alex Sandro, De Sciglio e Kean oltre agli squalificati Fagioli e Pogba. Rientra Cambiaso dopo la squalifica in campionato e prima chiamata per il Next Gen Muharemovic.

I convocati di Mister Allegri per #JuveSalernitana pic.twitter.com/YOgS7wtGX3 — JuventusFC (@juventusfc) January 4, 2024

Ore 12.30 – Come annunciato ieri da Allegri, sicuri del posto Perin, Rugani e Chiesa. Al fianco del numero 7 possibile sorprese , cosi come per la corsie laterali.

