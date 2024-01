Vecchia Signora Juventina Salernitana 1-1 DIRETTA: pareggio dei bianconeri con Miretti!

La Juve ospita la Salernitana per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve comincia il suo 2024 con il match di Coppa Italia, in casa contro la Salernitana prossimo avversario anche in campionato. I bianconeri cercano il successo che potrebbero portarli ai quarti di finale contro il Frosinone.

Juve Salernitana: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Salernitana.

1′ GOL SALERNITANA – Errore di Gatti in copertura che passa il pallone in area a Ikwuemesi, il numero 22 davanti a Perin non sbaglia.

4′ Grande azione sulla destra di Chiesa che supera due avversari: atterrato vicino all’area piccola ma senza fallo per il diretto di gara.

7′ Ancora pericolosa la Salernitana: tiro da fuori di Sambia, Perin smanaccia in angolo.

8′ Ospiti pericolosi ancora da calcio d’angolo con il cross in area di Legowski, che però si perde sul fondo.

9 ‘ Proteste Juve per una rimessa non concessa dall’arbitro nei pressi dell’area avversaria

11′ GOL DELLA JUVENTUS Chiesa ubriaca un avversario sulla fascia e metto il pallone in area: bravo Cambiaso ad appoggiare in mezzo per Miretti che di sinistro spiazza il portiere.

13′ Ancora Chiesa che con la sua velocità mette in seria difficoltà la difesa ospite: palla in angolo

Migliore in campo Juve: a fine partita

Juve Salernitana 0-1: risultato

Reti: 1′ Ikwuemesi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. All. Allegri. A disp. Szczęsny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, Muharemovic, Kostic, McKennie, Weah, Nicolussi C., Nonge, Vlahovic, Yildiz.

SALERNITANA (4-2-3-1): Fiorillo; Sambia, Bronn, Lovato, Daniliuc; Legowski, Maggiore; Tchaouna, Botheim, Ikwuemesi; Stewart. All. Inzaghi. A disp. Costil, Allocca, Bradaric, Simy, Fazio, Gyomber, Sfait, Elia, Borrelli.

Arbitro: Davide Ghersini di Genova

Juve Salernitana: il pre-partita

Ore 20.43 – Riscaldamento finito.

Ore 20.20 – Inizia il riscaldamento delle due squadre.

Ore 19.54 – Juventus in campo così questa sera: JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik, Chiesa. All. Allegri.

Ore 19.47 – L’arrivo della Juve per il match di Coppa Italia

Ore 19.46 – Salernitana arrivata allo Stadium

Ore 17:30 – Locatelli verso una maglia da titolare, anche perché squalificato nella prossima sfida di campionato proprio contro la Salernitana. Sulla destra spazio a Cambiaso.

Ore 17.00 -La Salernitana ha tenuto due volte la porta inviolata in questa edizione della Coppa Italia. Nessuna formazione ne conta di più – due anche per il Bologna –

Ore 16.30 – Si sfidano la seconda squadra della Serie A 2023/2024 per clean sheet collezionati – la Juventus con 10, meno solo dell’Inter a quota 12 – e una delle ultime due per gare con la porta inviolata. La Salernitana, infatti, non ha incassato reti soltanto in una circostanza in campionato, più solamente del Sassuolo.

Ore 16.00 – La formazione bianconera ha perso l’ultima partita di Coppa Italia – 0-1 contro l’Inter il 26 aprile 2023 – e non subisce due sconfitte consecutive nella competizione dal periodo tra marzo e aprile 2009, nella semifinale di andata e in quella di ritorno contro la Lazio

Ore 15.30 – La Juventus ha superato il turno in tutte le ultime 17 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia; l’ultima squadra che ha eliminato i bianconeri in questa fase del torneo è stata l’Atalanta, nella stagione 2004/2005.

Ore 15.00 – In difesa spazio al trio Gatti, Rugani, Danilo davanti a Perin.

Ore 14.30 – Iling Jr verso una maglia da titolare, cosi come Fabio Miretti blindato ieri in conferenza dal tecnico bianconero.

Ore 14.00 – Allegri conferma il 3-5-2 anche per Juve Salernitana.

Ore 13.30 – Muharemovic festeggia oggi la prima convocazione in Prima Squadra per Juve–Salernitana di Coppa Italia.

Ore 13.00 – La Juve ha pubblicato la lista dei convocati per la partita di Coppa Italia contro la Salernitana. Assenti Alex Sandro, De Sciglio e Kean oltre agli squalificati Fagioli e Pogba. Rientra Cambiaso dopo la squalifica in campionato e prima chiamata per il Next Gen Muharemovic.

Ore 12.30 – Come annunciato ieri da Allegri, sicuri del posto Perin, Rugani e Chiesa. Al fianco del numero 7 possibile sorprese , cosi come per la corsie laterali.

