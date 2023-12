Vecchia Signora Juventina Roma, solo panchina per Spinazzola: l’ex bianconero può dire addio a Mourinho

Juve Roma, solo panchina per Spinazzola: l’ex bianconero può dire addio a Mourinho già nella sessione di mercato di gennaio

Juve Roma non è stata la partita di Spinazzola, ex di turno come Dybala che però è rimasto in panchina per tuta la sfida.

Secondo quanto riferito da Sky Sport l’esterno potrebbe dire addio a Mourinho nella sessione di mercato di gennaio. Su Spinazzola, che ha il contratto in scadenza a giugno, c’è l’interessamento da parte del Galatasaray e di due squadre arabe.

