Vecchia Signora Juventina Roma online DIRETTA e Live tv: dove vederla

Juve Roma streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida dell’Allianz Stadium valida per la 18ª giornata di Serie A

La Juve è tornata alla vittoria contro il Frosinone in Serie A, riscattando il pareggio di Marassi col Genoa. Ora i bianconeri sono attesi dallo scontro diretto con la Roma, che chiuderà il 2023 dei bianconeri.

Il match, valido per la 18ª giornata di Serie A, andrà in scena sabato 30 dicembre alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium e sarà visibile in diretta tv e streaming su DAZN.

