Vecchia Signora Juventina Roma, il ‘caso’ a Le Iene: «Il Var ha scelto il frame del primo momento»

Sono state rivelate in queste ultime ore delle dichiarazioni di un arbitro in attività di Serie A che pronuncerà stasera a Le Iene. Ecco un riferimento sul caso Juve Roma.

IL CASO DI JUVE ROMA – «In questo caso per capire se il giocatore della Juve che realizza la rete è in fuorigioco oppure no, il Var ha scelto il frame del primo momento in cui il piede di Vlahovic tocca il pallone. È in questo istante che viene tracciata la linea per capire se il giocatore juventino sia in posizione regolare o meno. Dopo il primo contatto con il pallone però, se fate attenzione, la gamba di Vlahovic compie un movimento, è solo in questa posizione finale che il pallone si stacca dal suo piede. E, badate bene, che in questo spazio temporale che intercorre dal primo contatto a quando vediamo che la palla si stacca dal piede cambia tutto lo scenario per la determinazione geografica del fuorigioco»

