Vecchia Signora Juventina Roma DIRETTA: l’avvicinamento al big match dell’Allianz Stadium, le ULTIME sulle scelte di Allegri

La Juve ospita la Roma nella 18ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole chiudere il suo 2023 con una vittoria, portandosi così a -2 dall’Inter capolista. Bianconeri che ospitano la Roma nello scontro diretto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Juve Roma 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Migliore in campo Juve

Al termine del match

Juve Roma 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Juve Roma: il pre-partita

Serve un gol decisivo in una partita complicata Basta chiedere a @MarioMandzukic9 #JuveRoma pic.twitter.com/Oz0rL4SI1d — JuventusFC (@juventusfc) December 30, 2023

Ore 18.30 – La Juventus è, insieme all’Inter, una delle due formazioni ad aver subito meno gol su calcio piazzato in questo campionato (solo uno entrambe).

Ore 18.00 – La Juventus ha subito al massimo un gol in tutte le ultime 13 partite casalinghe di campionato (sette reti incassate nel periodo); i bianconeri non fanno meglio da una serie di 25 gare interne con al massimo una rete concessa, registrata tra ottobre 2017 e gennaio 2019, con Massimiliano Allegri in panchina.

Ore 17.30 – Solo l’Inter (21) ha mantenuto la porta inviolata più della Juventus in Serie A nel 2023 (19). I bianconeri non registravano così tanti clean sheet in un singolo anno solare in campionato dal 2018 (22 in quel caso).

Ore 17.00 – Soltanto l’Inter (86) ha guadagnato più punti della Juventus (81 sul campo, senza considerare le penalizzazioni) in Serie A nell’anno solare 2023; dall’altra parte la Roma è 8ª in questa graduatoria con 64 punti.

Ore 16.30 – La Juventus è imbattuta da 12 match di Serie A (9V, 3N), nei maggiori cinque campionati europei solo il Bayer Leverkusen (16) e il Real Betis (13) hanno una striscia aperta più lunga senza sconfitta.

Ore 16.00 – Escludendo 2004/05 e 2005/06, questa è l’ottava volta che la Juventus raccoglie almeno 40 punti nelle prime 17 giornate nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A; nelle precedenti sette, i bianconeri hanno sempre vinto poi lo Scudetto (quattro volte con Massimiliano Allegri in panchina).

Ore 15.30 – In difesa spazio al trio Gatti, Bremer e Danilo davanti a Szczesny.

Ore 15.00 – Tutto confermato, invece, per le altre scelte in mezzo al campo. Locatelli e Rabiot completano la linea a tre, con Kostic largo a sinistro.

Ore 14.30 – L’altro nodo riguarda il centrocampo. Chi al posto dello squalificato Cambiaso? La strada principale va verso la titolarità di Timothy Weah, con McKennie confermato nel ruolo di mezz’ala. Panchina per Miretti.

Ore 14.00 – Dubbi in attacco per Allegri. Accanto a Vlahovic, che torna dal primo minuto dopo la panchina iniziale contro il Frosinone, si giocano una maglia dal primo minuto Yildiz e Chiesa. Il turco, comunque, è favorito.

Ore 13.30 – Allegri conferma il suo 3-5-2 anche per Juve Roma.

I convocati di Mister Allegri per #JuveRoma pic.twitter.com/VxK7s4kbZk — JuventusFC (@juventusfc) December 30, 2023

Ore 13.00 – Ufficiale la lista dei convocati per la partita contro la Roma. Rispetto alla partita col Frosinone torna Chiesa. Assente Alex Sandro insieme a De Sciglio e agli squalificati Cambiaso, Fagioli e Pogba.

L’ultima del 2023!

@SerieA

@OfficialASRoma

Allianz Stadium

20:45 CET

#JuveRoma pic.twitter.com/lNvFuEY3Ot — JuventusFC (@juventusfc) December 30, 2023

The post Juve Roma LIVE: l’avvicinamento al big match dell’Allianz Stadium, le ULTIME sulle scelte di Allegri appeared first on Juventus News 24.