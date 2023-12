Vecchia Signora Juventina Roma, Allegri pensa al piano B: così può sostituire il titolare infortunato

Juve Roma, Allegri pensa anche al piano B in vista del big match di questo fine settimana: ecco cosa può succedere

Secondo quanto riferito da Sky Sport, la presenza di Manuel Locatelli per il match tra Juve e Roma di questo sabato sarebbe in forte dubbio. Alle prese col problema all’anca, il centrocampista potrebbe non essere rischiato.

In caso di forfait dell’ex Sassuolo, dall’inizio dovrebbe giocare Nicolussi Caviglia, che nelle volte in cui è stato chiamato in causa ha sempre risposto presente. Per lui possibile maglia da titolare.

