Vecchia Signora Juventina Primavera Fossano: 3-0 in amichevole per i bianconeri. La cronaca

Juve Primavera Fossano: 3-0 in amichevole per i bianconeri. La cronaca della partita della squadra di Montero

Amichevole col Fossano per la Juve Primavera di Montero. Ecco il racconto del match attraverso il sito ufficiale della Juventus.

CRONACA – «Termina con una vittoria per 3-0 il test amichevole che ha visto impegnati i ragazzi di Paolo Montero contro il Fossano, tre giorni dopo la vittoria contro il Lecce in campionato – a conferma del buon momento di forma della Juventus Primavera. Riviviamo insieme le emozioni della partita.

MANCINI LA SBLOCCA NEL PRIMO TEMPO

Una partita iniziata subito con il piglio giusto dai bianconeri, che già al 7’ provano con Owusu a trovare la via del gol, ma la conclusione finisce alta sopra la traversa. Dieci minuti dopo è il Fossano invece a rendersi pericoloso in ripartenza con Skrypnyk in area che tenta una conclusione senza grande forza e Vinarcik la blocca a terra – preludio a un fase di gioco favorevole agli avversari dei ragazzi di Montero, che non riescono però a concretizzare la pressione. La risposta della Juventus Primavera è affidata prima a Maressa, che al 25’ al termine di una serpentina non riesce a inquadrare lo specchio, e poi a Mancini che al 35’ firma il gol del vantaggio bianconero: Firman dalla sinistra pesa Valdesi sul palo lontano, la sua conclusione si stampa sulla traversa, ma Mancini è il più lesto di tutti e trova il tap-in vincente – che chiude anche il primo tempo, dopo un suo ulteriore tentativo su punizione che finisce di pochissimo a lato.

LA JUVENTUS U19 CALA IL TRIS NELLA RIPRESA

Nella ripresa il copione del match non cambia, a conferma del buono stato di forma della Juventus Primavera. Bastano 9’ nel secondo tempo per trovare il raddoppio: Firman conquista una punizione dalla sinistra, la palla arriva a Maressa che calcia in porta a colpo sicuro. È la rete che indirizza il risultato, con il Fossano che nella fase centrale del tempo prova ad accorciare le distanze – prima sfruttando una punizione battuta velocemente che libera alla conclusione Alfiero, ma il suo tentativo si ferma sulla traversa; poi al 25’ approfittando di un’incomprensione della difesa bianconera, ma anche in quel caso incocciando in un legno della porta juventina. A chiudere i conti e fissare il punteggio sul 3-0 invece ci pensa Scienza: punizione mancina sul palo del portiere che non lascia scampo agli avversari e che scrive anche i titoli di coda all’amichevole».

