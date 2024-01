Vecchia Signora Juventina prima in classifica da sola in campionato: non accadeva da 1267 giorni

Juve prima in classifica da sola in campionato dopo la vittoria per 0-3 col Lecce: non accadeva da 1267 giorni

La Juve battendo il Lecce con un rotondo 0-3 grazie alla doppietta di Vlahovic e al sigillo di Bremer ha superato l’Inter, che dovrà recuperare la partita con l’Atalanta causa Supercoppa Italiana, balzando momentaneamente in testa alla classifica.

Ma da quanto tempo i bianconeri non erano primi in campionato da soli? Precisamente da 1267 giorni. Era infatti il 2 agosto 2020 quando la Juve di Sarri concludeva il campionato di Serie A con lo scudetto, chiudendo in testa davanti a tutti. Da quel momento, con Pirlo prima e Allegri, non era più riuscita a mantenere la vetta in solitaria per una giornata di campionato. Fino a domenica scorsa.

