Vecchia Signora Juventina-Jeep, sarà addio: Calvo al lavoro per il nuovo sponsor sulla maglia. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, il prossimo 30 giugno 2024 scadrà il contratto con Jeep per lo sponsor di maglia. Salvo ripensamenti, non verrà rinnovato dalla Juve.

L’obiettivo è quello di arrivare ad un incasso di almeno 50 milioni di euro a stagione, contro i 45 attuali. In questo senso, Francesco Calvo avrebbe già avuto contatti con brand arabi e statunitensi.

