Vecchia Signora Juventina irritata dall’Fc Internazionale: «Vuole creare un danno per il mancato colpo Djalo»

Juve irritata dall’Inter: «Vuole creare un danno per il mancato colpo Djalo». L’azione di disturbo non piace ai bianconeri

La Juve è rimasta molto irritata dall’azione di disturbo operata dall’Inter per Rabiot. A svelare il retroscena è Tuttosport, secondo cui i nerazzurri avrebbero manifestato il proprio interesse per il francese per creare un danno ai bianconeri. La situazione è legata anche al mancato colpo Djalo che ha preferito trasferirsi subito alla Juve invece che andare all’Inter a giugno.

L’azione di disturbo, comunque, non piace per niente ad Allegri e a chi è al lavoro per il rinnovo di contratto di Rabiot.

