Vecchia Signora Juventina Frosinone, Allegri con un’assenza pesante tra i titolari: le ULTIME di formazione

Juve Frosinone, Allegri con un’assenza pesante dall’undici titolare per il match di Coppa Italia di domani: le ULTIME

Come spiega Tuttosport, Dusan Vlahovic potrebbe non partire dall’inizio domani sera contro il Frosinone a causa di un attacco febbrile che lo ha condizionato negli ultimi giorni.

Il serbo dovrebbe essere comunque convocato, ma in casa Juve si pensa all’attacco alternativo, con Allegri pronto a puntare ancora su Yildiz e Milik come accaduto già in campionato nel match vinto lo scorso 23 dicembre.

