Vecchia Signora Juventina Frosinone 3-2: Rugani regala i tre punti ad Allegri all’ultimo respiro

15:47,25 Feb 2024, MILANELLO.

Juve-Frosinone 3-2: Rugani all’ultimo minuto regala tre punti pesantissimi ad Allegri. Bianconeri a +5 sul Diavolo Rossonero

Nell’anticipo delle 12:30 e valido per la 26^ giornata di Serie A, pesantissima vittoria della Juve di Allegri che allo Stadium batte 3-2 il Frosinone con un gol di Rugani all’ultimo respiro.

Di Cheddira e Brescianini le reti degli ospiti, doppietta di Vlahovic per i bianconeri prima del guizzo finale del centrale. Juve a +5 dal Diavolo Rossonero in attesa della sfida dei rossoneri questa sera contro l’Atalanta.

