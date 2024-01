Vecchia Signora Juventina Fc Internazionale, in questo dato sono alla pari. Ecco di cosa si tratta

La Juventus dopo il successo di ieri contro il Lecce è capolista del campionato. Bianconeri e nerazzurri però sono alla pari su un dato

La Juventus, anche nel match di ieri contro il Lecce, non ha subito gol e ha raggiunto un numero importante di clean sheet in Serie A. Ecco il dato che mette a paragone Juve e Inter.

IL DATO – «Con 12 clean sheet in Serie A (al pari con l’Inter) la Juventus è la squadra ad aver mantenuto per più partite la porta inviolata in campionato».

The post Juve Inter, in questo dato sono alla pari. Ecco di cosa si tratta appeared first on Juventus News 24.