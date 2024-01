Vecchia Signora Juventina Empoli: Vlahovic il migliore, Yildiz doveva entrare prima. E i quotidiani promuovono anche lui

Juve Empoli, i giornali nominano Vlahovic come migliore in campo per i bianconeri. Bene anche Yildiz, poi un altro promosso

I giornali sportivi oggi in edicola, nello stilare le pagelle del match tra Juve ed Empoli, hanno nominato Vlahovic come migliore in campo per i bianconeri. Il gol e una partita da leader per il serbo, che non è però bastata per portare a casa i tre punti.

Tardivo l’ingresso di Yildiz, che con poche giocate suona la scossa in cerca di una vittoria che però non arriva. Promosso anche Bremer, ormai sempre più una certezza di questa squadra e per la difesa.

