Vecchia Signora Juventina Empoli, lo Stadium verso il sold out: «E’ un altro fattore scudetto»

Juve Empoli, lo Stadium verso il sold out: «E’ un altro fattore scudetto». I tifosi ci credono e spingono la squadra

Lo Stadium va verso l’ennesimo sold out stagionale per Juve Lecce in programma sabato alle 18. A riferirlo è Paolo Aghemo a Sky Sport spiegando che ora lo stadio non fa più fatica a riempirsi perché i tifosi ci credono e spingono la squadra.

Anche questo, per il giornalista, può essere un altro fattore favorevole per la Juve nella lotta scudetto con l’Inter.

