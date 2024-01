Vecchia Signora Juventina Empoli 1-1, Baldanzi frena Allegri: ora l’Fc Internazionale ha un’occasione d’oro

Balzani risponde a Vlahovic, tra Juve ed Empoli finisce 1-1, ecco cosa è successo allo Stadium e l’occasione Scudetto per l’Inter

Pareggio con una rete a testa nell’ultima sfida di Serie A tra Juventus ed Empoli. Ecco cosa è accaduto all’Allianz Stadium: inizio dominante della Vecchia Signora, fino al minuto 17 quando Milik riceve un cartellino rosso per un’entrata maldestra in scivolata su Cerri. I bianconeri tentano comunque la reazione, con Vlahovic (in un ottimo momento di forma) che trova il gol 5 giri di orologio dopo l’inizio della ripresa.

Forti della superiorità numerica e dei consigli del neo tecnico Davide Nicola, i ragazzi in maglia azzurra non demordono e agguantano il pareggio con la conclusione rasoterra di Baldanzi. Nel finale più Empoli (galvanizzato), che Juve (intontita dalla rete incassata), ma a Torino finisce così. 1-1 e l’Inter domani con la Fiorentina al Franchi avrà un’occasione d’oro in chave Scudetto.

L’articolo Juve Empoli 1-1, Baldanzi frena Allegri: ora l’Inter ha un’occasione d’oro proviene da Inter News 24.