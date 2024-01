Vecchia Signora Juventina Empoli 0-0 DIRETTA: bianconeri in avanti con Miretti

La Juve ospita l’Empoli per la ventiduesima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) -La Juventus torna in campo e sfida l’Empoli per la ventiduesima giornata di Serie A. Dopo il rotondo successo contro il Lecce in trasferta, i bianconeri provano ad allungare sull’Inter dopo il loro recente impegno in Supercoppa.

Juve Empoli 0-0: sintesi e moviola

FISCHIO DI’INIZIO

2′ Rimessa laterale pericolosa di Mckennie: il pallone rimane nell’area piccola e viene respinta dalla difesa ospite.

3′ Juve in avanti con la conclusione da fuori di Locatelli, respinta dalla difesa.

4′ Calcio di punizione di Vlahovic dalla distanza: il tiro viene respinro in angolo da Caprile.

8′ Qualche errore di impostazione dei bianconeri a metà campo danno la possibilità all’Empoli di uscire dalla propria metà campo.

11′ La Juve torna in avanti con Cambiaso che si accentra e prova la conclusione: respinge Caprile.

14′ Empoli in avanti con Maleh, che però colpisce il pallone con le mani dopo un rinvio di Gatti.

15′ Scontro duro tra Milik e Cerri, ammonito il numero 14 bianconero.

17′ Dopo un check del var, Milik viene espulso per il fallo su Cerri. Bianconeri in 10!

18′ Fallo a metà campo di Walukiewicz su Miretti, ammonito il giocatore dell’Empoli.

23′ Empoli in avanti con Cambiaghi, la difesa bianconera copre bene e il pallone finisce sul fondo.

25′ Cambiaghi pericoloso per l’Empoli con una conclusione da fuori, respinge Szczesny.

27′ Empoli in avanti con Cambiaghi, ancora Szczesny in angolo.

28′ La Juve prova a impostare da dietro con Alex Sandro, pallone troppo lungo per Cambiaso che si perde sul fondo.

30′ Bianconeri in avanti con Vlahovic che prova a sfondare: Grassi blocca e fa ripartite l’Empoli.

32′ L’Empoli nella metà campo bianconera, gestisce il pallone alla ricerca dello spazio giusto.

33′ Ci prova Luperto con un bel crosso in area di rigore, letto bene e bloccato da Szczesny.

35′ La Juve torna in avanti con la bella discesa di Miretti, che però con l’esterno non trova i compagni in area di rigore: palla in angolo

36′ Empoli che riparte in contropiede con Cerri, bravo a chiudere McKennie.

39′ Belle giocata di Sandro che dalla sinistra crossa in area e trova Miretti, che a sua volta di prima cerca Vlahovic: chiude la difesa ospite.

41′ Fallo dal limite di Alex Sandro su Zurkowski: l’arbitro fischia la punizione per gli ospiti.

42′ Richiamo dell’arbitro a Gatti dopo il fallo su Maleh.

Juve Empoli 0-0: marcatori e tabellino

Reti:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Danilo, Yildiz, Iling-Junior, Weah, Rugani, Nicolussi Caviglia, Nonge Boende.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Grassi, Maleh, Cacace; Cambiaghi, Cerri. All. Nicola. A disp. Perisan, Berisha, Goglichidze, Pezzella, Shpendi, Marin, Bereszynski, Cancellieri, Fazzini, Baldanzi, Indragoli.

Arbitro: Livio Marinelli della sezione di Tivoli

Ammoniti: 18′ Walukiewicz

Espulsi: 17′ Milik

Juve Empoli: il pre-partita

Ore 17:45 Squadre negli spogliatoi, a breve il fischio d’inizio.

Ore 17:30 Il nuovo acquisto Tiago Djalo segue a bordo campo il riscaldamento dei suoi nuovi compagni.

Ore 17.20 – Inizia il riscaldamento della Juventus.

Ore 16:55 La formazione ufficiale della JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

Ore 16.26 – L’arrivo dell’Empoli allo Stadium per la partita.

Ore 16.10 – Ultime di formazione: Milik supera Yildiz nel ballottaggio per un posto in coppia con Vlahovic

Ore 16:00 Nessuna squadra ha segnato più gol di testa rispetto alla Juventus in questo campionato: nove, al pari della Fiorentina; tuttavia, soltanto una delle ultime cinque reti dei bianconeri con questo fondamentale è arrivato all’Allianz Stadium (Federico Gatti vs Napoli, a dicembre).

Ore 15:30 L’Empoli è reduce dal successo in campionato contro il Monza, con annesso clean sheet, e non colleziona due vittorie di fila senza subire gol in Serie A da gennaio 2023.

Ore 15:00 Questa è soltanto la 10ª occasione in cui la Juventus supera quota 50 punti nelle prime 21 gare in una stagione di Serie A, considerando tre punti a vittoria da sempre (52 nel torneo in corso); in tutti i nove casi precedenti (la più recente nel 2019/20), i bianconeri hanno sempre concluso in torneo in prima posizione (penalizzazioni escluse).

Ore 14:30 Alex Sandro tornerà titolare e sostituirà Danilo. Il numero 12 bianconero prenderà anche la fascia da capitano, infatti è il secondo vice capitano dopo Adrien Rabiot, non convocato per la gara contro l’Empoli.

Ore 14:00 Nessuna squadra ha collezionato più ‘clean sheet’ rispetto alla Juventus nei cinque maggiori campionati europei in corso: 12, al pari dell’Inter (una gara in meno).

Ore 13:30 La Juventus è imbattuta da 16 partite(13V, 3N) di campionato e potrebbe registrare una serie più lunga di gare consecutive senza sconfitte in Serie A per la prima volta dal ritorno di Massimiliano Allegri in panchina.

Ore 13:00 La Juventus ha segnato 18 gol nelle prime cinque partite del 2024; dal 1929/30, soltanto una volta i bianconeri hanno realizzato più reti nelle prime cinque gare di un anno solare in tutte le competizioni: 22 nel 1932 (sotto la guida di Carlo Carcano); si tratta di un record di marcature nell’anno solare condiviso con il Real Madrid (ma con una partita in più) nei cinque maggiori campionati europei, considerando tutte le competizioni.

Ore 12:00 La Juve ha pubblicato la lista dei convocati per la partita di questa sera: assenti Rabiot e Chiesa. Assenti ancora De Sciglio e Kean, così come Tiago Djalo non convocato dopo il suo arrivo a Torino.

I convocati di Mister Allegri per #JuveEmpoli

