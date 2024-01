Vecchia Signora Juventina Djalò, si cerca accordo con il giocatore: cosa manca

La Juve ha un accordo con il Lille per Tiago Djalò. Ora serve l’intesa con il difensore portoghese: cosa manca

La Juve ha deciso di puntare forte su Tiago Djalò per rinforzare la sua difesa. I bianconeri, come rivelato da Sky Sport, hanno trovato un accordo con il Lille per il difensore sulla fase di 3 milioni.

Adesso, i bianconeri stanno cercando un accordo con Djalò che si era messo d’accordo con l’Inter per un trasferimento a giugno. La Juventus per convincere il portoghese dovrà pareggiare l’offerta nerazzurra.

The post Juve Djalò, si cerca accordo con il giocatore: cosa manca appeared first on Juventus News 24.